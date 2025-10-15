TAC: Трамп подтолкнет Зеленского к уступкам в пользу России

Президент США Дональд Трамп во время предстоящей встречи с главой Украины Владимиром Зеленским в Белом доме должен убедить украинского президента пойти на существенные уступки ради урегулирования конфликта. Об этом сообщает один из американских журналов.
«Украина, которая проигрывает на поле боя, должна быть готова пойти на болезненные уступки ради достижения соглашения. С этой целью Трамп должен сыграть роль плохого парня, как он поступил в начале этого года, заставив Зеленского занять уступчивую переговорную позицию», — пишет The American Conservative (TAC).
В публикации также подчеркивается, что глава Штатов должен проявлять осторожность при рассмотрении вопроса о дополнительных поставках вооружения Киеву, особенно ракет Tomahawk. Авторы материала считают, что поддержка ударов по российской территории может спровоцировать эскалацию и негативно сказаться на перспективах улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой.
Ранее глава США Дональд Трамп объявил журналистам о предстоящей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоится в Белом доме 17 октября. Американский лидер подтвердил эту информацию, заявив: «Думаю, что да». Подробности обсуждаемых на переговорах вопросов остаются неизвестными.
