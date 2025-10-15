Один из главных факторов поддержания стабильности на фоне враждебной деятельности НАТО — союз РФ и Беларуси. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии министерств двух стран.
«Сотрудничество России и Белоруссии в сфере обороны является одним из ключевых факторов поддержания региональной стабильности на фоне откровенно враждебной деятельности НАТО», — передают слова Володина в пресс-службе Минобороны. Он подчеркнул, что в условиях хода СВО особое значение имеет обеспечение военной безопасности Союзного государства и укрепление его военно-технического потенциала.
В прошлом году Белоусов сообщил, что России и Беларуси важно укрепить военное сотрудничество в ответ на угрозы со стороны НАТО и увеличение активности западных стран на Украине. В июле президент Александр Лукашенко заявил, что Россия является главным гарантом безопасности Беларуси.
