Белоусов назвал главную силу борьбы с НАТО

Министр Белоусов: союз РФ и Беларуси держат стабильность на фоне вражды НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Белоусов подчеркнул важность военного сотрудничества России и Беларуси
Белоусов подчеркнул важность военного сотрудничества России и Беларуси Фото:

Один из главных факторов поддержания стабильности на фоне враждебной деятельности НАТО — союз РФ и Беларуси. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии министерств двух стран.

«Сотрудничество России и Белоруссии в сфере обороны является одним из ключевых факторов поддержания региональной стабильности на фоне откровенно враждебной деятельности НАТО», — передают слова Володина в пресс-службе Минобороны. Он подчеркнул, что в условиях хода СВО особое значение имеет обеспечение военной безопасности Союзного государства и укрепление его военно-технического потенциала.

В прошлом году Белоусов сообщил, что России и Беларуси важно укрепить военное сотрудничество в ответ на угрозы со стороны НАТО и увеличение активности западных стран на Украине. В июле президент Александр Лукашенко заявил, что Россия является главным гарантом безопасности Беларуси.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Один из главных факторов поддержания стабильности на фоне враждебной деятельности НАТО — союз РФ и Беларуси. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии министерств двух стран. «Сотрудничество России и Белоруссии в сфере обороны является одним из ключевых факторов поддержания региональной стабильности на фоне откровенно враждебной деятельности НАТО», — передают слова Володина в пресс-службе Минобороны. Он подчеркнул, что в условиях хода СВО особое значение имеет обеспечение военной безопасности Союзного государства и укрепление его военно-технического потенциала. В прошлом году Белоусов сообщил, что России и Беларуси важно укрепить военное сотрудничество в ответ на угрозы со стороны НАТО и увеличение активности западных стран на Украине. В июле президент Александр Лукашенко заявил, что Россия является главным гарантом безопасности Беларуси.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...