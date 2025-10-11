Пользователи Samsung жалуются, что телефоны превратились в «кирпич» после обновления

Пользователи Samsung столкнулись с проблемами после обновления на One UI 8
Смартфоны Samsung после обновления могут только принимать звонки
Смартфоны Samsung после обновления могут только принимать звонки

Пользователи смартфонов Samsung в России столкнулись с массовыми проблемами после обновления на One UI 8. Об этом сообщает Baza.

«Телефон превращается в кирпич: после обновления появляется только анимация, а после перезагрузки — стандартный экран с надписью „Добро пожаловать“, дальше этого шага смартфон не загружается», — сообщает Baza со ссылкой на жалобы пользователей. Новость опубликована в telegram-канале.

Отмечается, что даже после попыток восстановить работоспособность через стандартные методы (перезагрузка, сброс настроек) большинство функций устройства остаются недоступны. Смартфоны могут принимать входящие звонки, но любые другие возможности, включая доступ к файлам и приложениям, заблокированы. Для некоторых пользователей, которым удалось вновь запустить телефон, исчезает мобильная сеть, а также пропадает доступ к платформе SmartThings, предназначенной для управления умным домом. 

Журналисту URA.RU, имеющий Samsung, система еще не предложила обновиться до 8 версии. Потому убедиться, действительно ли телефоны не работают, не удалось

