Что делать при встрече с медведем и как не заблудиться в лесу

В Красноярском крае не прекращаются поиски семьи Усольцевых, исчезнувшей при загадочных обстоятельствах. Супруги вместе с пятилетней дочерью отправились в поход 28 сентября, однако информация об их исчезновении поступила лишь 1 октября. Чтобы поход или прогулка не обернулись трагедией, о правилах поведения и мерах предосторожности в лесу URA.RU рассказал руководитель академии выживания Дмитрий Колесников.
Как избежать встречи с медведем
Медведь — один из самых сильных и осторожных зверей в наших лесах. Медведь редко нападает первым. Обычно животное старается уйти от встречи, услышав человека: «Вероятность просто так встретить медведя очень мала. Либо он что-то недосмотрел, либо человек что-то неправильное сделал», — отмечает Колесников.
Как снизить вероятность встречи
- Шумите в лесу. Разговаривайте, пойте, свистите или повесьте на рюкзак колокольчик. Зверь услышит вас издалека и уйдет.
- Не оставляйте мусор. Пищевые отходы, отмечают в МЧС России, оставленные на тропах или в лагере, неизбежно привлекут медведей. Лучше всего сжигать органический мусор или уносить его подальше от стоянки.
- Выбирайте безопасное место для лагеря. Разбивайте его подальше от троп и рек, особенно во время нереста рыбы. Старайтесь держаться открытых мест, где зверя легче заметить.
- Будьте осторожны с собаками. Охотничьи породы могут отпугнуть медведя, но декоративные и домашние животные, наоборот, привлекут его внимание.
- Избегайте мест с падалью. Кости, останки животных, запах рыбы — все это естественные приманки, около которых зверь может вести себя особенно агрессивно.
Поведение медведей
- Оборонительное. Чаще всего связано с защитой территории или медвежат. В такие моменты зверь может рычать, вставать на задние лапы, делать ложные выпады.
- Любопытное. Медведь подходит ближе, чтобы разглядеть или обнюхать человека.
- Хищное. При этом, отмечают в МЧС, медведь оттопыривает нижнюю губу и делает выпады в сторону человека. Самая опасная ситуация: зверь видит в человеке добычу и будет настойчиво приближаться.
Что делать при встрече
Если вы заметили медведя — не паникуйте.
- Остановитесь и оцените ситуацию. Если зверь вас не заметил, тихо отойдите назад.
- Не бегите! Медведь быстрее человека в несколько раз, и бегство только спровоцирует атаку.
- Разговаривайте спокойным, уверенным голосом. Так животное поймет, что перед ним человек, а не потенциальная добыча.
- Если зверь начинает подходить, постарайтесь показаться крупнее: расправьте куртку, встаньте на камень или бревно, поднимите руки или рюкзак.
- При явной агрессии используйте шумовые средства: фальшфейеры, хлопки, металлические предметы. В крайнем случае бросьте небольшой предмет в сторону зверя, но не в голову, чтобы не разозлить.
«Мне вот, например, помогало, когда начинаешь разговаривать с ним. Типа, братан, ну что, мы в свободной крови, ты и я, как из Маугли. В принципе, это работает. Разговариваешь, смотришь ему в глаза, смотришь на реакцию», — поделился инструктор по выживанию.
Если медведь напал
- При оборонительном нападении лягте на живот, закрыв голову руками, или свернитесь клубком. Не двигайтесь, пока зверь не уйдет.
- При хищнической атаке, наоборот, сопротивляйтесь всеми силами: используйте камни, палки, громкие крики. Зверь должен понять, что вы не легкая добыча.
Важно помнить: чаще всего медведь сам старается уйти. Но главная ошибка людей — паника и бегство.
Как не заблудиться в лесу
Не меньшую опасность, чем дикий зверь, представляет потеря ориентира в лесу. Даже знакомые тропы могут неожиданно показаться чужими, особенно если вы ушли далеко и не оставили меток. Зная правила безопасности, можно свести риск к минимуму.
Подготовка перед походом
- Сообщите близким маршрут. Скажите, куда идете, на какой срок и когда должны вернуться. Установите «контрольное время» выхода на связь.
- Возьмите средства навигации. Карта, компас, GPS-навигатор и заряженный телефон с пауэрбанком — обязательный минимум.
- Правильная экипировка. Вода, минимальный запас еды, спички или зажигалка, фонарь и аптечка могут спасти жизнь.
«Надо обязательно поставить в известность своих близких и ответственных людей, что вы отправляетесь в такое-то место, по такому-то маршруту, на такое-то количество времени. И обязательно контрольное время указать, чтобы они знали, что, например, если вы не выходите на связь в такое-то время, или такое-то число, то значит надо принимать уже какие-то серьезные меры. Звонить в специальные службы, которые занимаются этим», — добавил Дмитрий Колесников.
Правила поведения в лесу
- Не ходите в одиночку. Группа всегда безопаснее. Даже если кто-то заблудится, у других будет шанс выйти и вызвать помощь.
- Ориентируйтесь по местности. Запоминайте примечательные объекты: поваленные деревья, формы холмов, изгибы рек.
- Двигайтесь по открытым местам. На полянах и просеках проще сориентироваться и увидеть ориентиры.
- Следите за временем. Если вы понимаете, что скоро стемнеет, лучше вернуться по знакомому пути, чем продолжать путь вглубь леса.
Что делать, если заблудились
По количеству мусора, по словам выживальщика, можно понять, что вы приближаетесь к цивилизации. Чем больше мусора, соответственно, тем ближе вы к людям.
- Остановитесь и успокойтесь. Помните, что паника — главный враг.
- Попробуйте вернуться назад. Найдите знакомые следы или ориентиры.
- Ищите линии электропередачи и реки. Они почти всегда ведут к людям.
- Слушайте звуки. Лай собак, шум техники, звон колоколов — все это признаки близости населенного пункта.
- Сделайте себя заметным. Разведите костер на открытом месте, если понимаете, что придется ждать помощь.
«Надо с собой иметь компас и карту, если вы умеете этим пользоваться. GPS-навигатор — тоже хорошо. Если человек не понимает, где север, где юг, и вообще не умеет читать карту, то тут ничего не поможет. Надо ходить как минимум в паре с кем-то. Вдвоем проще всегда выжить», — отметил Дмитрий Колесников
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.