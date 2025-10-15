Арестовано имущество экс-замглавы Минобороны РФ на сумму более 100 млн

Имущество бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова арестовано на сумму свыше 100 млн рублей. Экс-чиновник обвиняется в многомиллионных хищениях при строительных работах в парке «Патриот» и получении взяток.
«Имущество бывшего замглавы Минобороны Российской Федерации Павла Попова арестовано на сумму более 100 млн рублей», — сообщили в telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Попова. По версии следствия, с 2022 по 2024 год он совместно с экс-замначальника главного управления инкуп развития Минобороны Владимиром Шестеровым и бывшим директором парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым вносил ложные данные о выполнении строительных работ, что привело к хищению государственных средств в особо крупном размере.
Также установлено, что с 2014 по 2024 год Попов получил взятку в 45 млн рублей от гендиректора «Бамстройпуть» за покровительство при строительных работах. Дополнительный ущерб в 8 млн рублей нанесен незаконным трудоустройством сотрудников парка.
Уголовное дело направлено в 235-й гарнизонный военный суд. Ранее Ахмедов полностью признал вину и заявил, что единственным выгодоприобретателем схемы был Попов.
Ранее, в августе 2025 года, Следственный комитет России сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении Павла Попова. Экс-замминистра обвиняют в получении взяток, мошенничестве, служебном подлоге, превышении полномочий и незаконном хранении оружия. По версии следствия, Попов с 2014 по 2024 год получил более 45 млн рублей за покровительство при строительстве, а также причинил государству ущерб незаконным трудоустройством сотрудников парка «Патриот».
