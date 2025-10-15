Илью Яшина* заочно арестовали вместе Кара-Мурзой** и Навальной***

Политик Илья Яшин* был заочно взят под стражу по обвинению в участии в экстремистской организации. Решение вынес московский суд 15 октября. Фигурантами по этому делу также проходят политик Владимир Кара-Мурза* и деятель Юлия Навальная**, сообщили представители правоохранительных органов.
Ранее *Илья Яшин включен в список террористов и экстремистов и признан в РФ иностранным агентом **Владимир Кара-Мурза включен в список террористов и экстремистов и признан в России иноагентом **Юлия Навальная внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ
