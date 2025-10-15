Российские мужчины чаще пользуются «мобильным клонированием»

Менять мобильного оператора сейчас можно с сохранением тарифа
Российские мужчины в 1,5 раза чаще, чем женщины, пользуются «мобильным клонированием», то есть переносят свой тариф и стоимость при смене оператора. Такие данные показало исследование, которые провели аналитики компании «Мегафон». Наиболее активно это делают мужчины в возрасте 35–44 лет (это 30% всех переходов).

«Согласно обезличенным данным, которые изучили аналитики „МегаФона“, самыми решительными в вопросе смены оператора оказались мужчины — они в 1,5 раза чаще женщин оформляли подобные заявки. Наиболее активно этой опцией пользуются абоненты в возрасте 35–44 лет. На их долю приходится 30% всех переходов с сохранением тарифа. Далее следуют жители в возрасте 45–55 лет (20%) и 25–34 лет (19%)», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

В ТОП-10 субъектов России, где активнее всего жители меняют мобильного оператора, вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Чечня, Башкирия, Татарстан, Краснодарский край, Дагестан, Самарская, Свердловская и Оренбургская области. В 37% случаев перешедшие абоненты тут же организуют «семейные группы». Это позволяет внутри одного оператора делиться пакетами услуг.

