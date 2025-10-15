Задержки и отмены рейсов в России 15 октября: онлайн-табло

Российские авиагавани вновь столкнулись с задержками рейсов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Какие рейсы задерживаются 15 октября 2025 года
Какие рейсы задерживаются 15 октября 2025 года Фото:

Авиационная отрасль России по-прежнему испытывает трудности. По состоянию на 15 октября 2025 года фиксируются задержки и корректировки расписания как на внутренних, так и на международных направлениях. Пассажирам советуют проявлять внимательность, сохранять спокойствие и заблаговременно уточнять актуальное время вылета своих рейсов. Подробнее — в материале URA.RU.

В каких аэропортах были введены ограничения 15 октября

Этой ночью временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропортах Волгограда, Нижнего Новгорода, Нижнекамска и Уфы. По состоянию на 08:30 мск ограничения в Нижнем Новгороде уже сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.

Cколько рейсов задерживается сейчас

Москва

На 09:00 по мск в аэропорту Шереметьево задержано 9 вылетов до Волгограда, Калининграда, Сочи, Ижевска, Кирова, Саратова. Отменен один рейс в Волгоград. Задержка при посадке ожидается у 20 рейсов. Среди направлений — Стамбул, Красноярск, Дели, Киров, Владивосток, Саратов, Денпасар. Отменен один рейс из Астрахани и два из Калининграда.

В Домодедово задержано 5 рейсов в Ижевск, Стамбул, Сочи, Каир и Нячанг. Отменен рейс на Пхукет. Прилетят с опозданием 12 рейсов. Среди направлений — Куляб, Норильск, Якутск, Нячанг, Благовещенск, Хургада.

Во Внуково задержано 3 вылета в Хургаду, Стамбул и Даламан. С опозданием прилетит 6 самолетов из Хургады, Шарм-эль-Шейха, Антальи, Монастира.

Санкт-Петербург

Из аэропорта Пулково отправятся с опозданием 3 рейса в Уфу, Нижнекамск и Волгоград. С опозданием прилетит 2 самолета из Екатеринбурга и Нижнекамска. Отменен не обнаружено.

Сочи

В сочинском аэропорту им. В.И. Севастьянова на вылет задержано 2 рейса в Уфу и Москву. На прилет задержано 4 рейса из Екатеринбурга, Москвы и Антальи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиационная отрасль России по-прежнему испытывает трудности. По состоянию на 15 октября 2025 года фиксируются задержки и корректировки расписания как на внутренних, так и на международных направлениях. Пассажирам советуют проявлять внимательность, сохранять спокойствие и заблаговременно уточнять актуальное время вылета своих рейсов. Подробнее — в материале URA.RU. В каких аэропортах были введены ограничения 15 октября Этой ночью временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропортах Волгограда, Нижнего Новгорода, Нижнекамска и Уфы. По состоянию на 08:30 мск ограничения в Нижнем Новгороде уже сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Cколько рейсов задерживается сейчас Москва На 09:00 по мск в аэропорту Шереметьево задержано 9 вылетов до Волгограда, Калининграда, Сочи, Ижевска, Кирова, Саратова. Отменен один рейс в Волгоград. Задержка при посадке ожидается у 20 рейсов. Среди направлений — Стамбул, Красноярск, Дели, Киров, Владивосток, Саратов, Денпасар. Отменен один рейс из Астрахани и два из Калининграда. В Домодедово задержано 5 рейсов в Ижевск, Стамбул, Сочи, Каир и Нячанг. Отменен рейс на Пхукет. Прилетят с опозданием 12 рейсов. Среди направлений — Куляб, Норильск, Якутск, Нячанг, Благовещенск, Хургада. Во Внуково задержано 3 вылета в Хургаду, Стамбул и Даламан. С опозданием прилетит 6 самолетов из Хургады, Шарм-эль-Шейха, Антальи, Монастира. Санкт-Петербург Из аэропорта Пулково отправятся с опозданием 3 рейса в Уфу, Нижнекамск и Волгоград. С опозданием прилетит 2 самолета из Екатеринбурга и Нижнекамска. Отменен не обнаружено. Сочи В сочинском аэропорту им. В.И. Севастьянова на вылет задержано 2 рейса в Уфу и Москву. На прилет задержано 4 рейса из Екатеринбурга, Москвы и Антальи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...