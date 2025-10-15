Трек Валерии номинировали на «Грэмми», певица поборется с Игги Попом

Песню российской певицы Валерии номинировали на «Грэмми». Информация об этом появилась на сайте артистки. Это первый случай за всю историю конкурса, когда российское поп-произведение может получить самую престижную мировую музыкальную награду. Среди других номинантов — Игги Поп.
«Моя песня „Исцелю“ из одноименного альбома прошла отборочный этап премии Грэмми. Это означает, что десятки тысяч музыкантов отправили свои работы, а наш трек попал в число тех, за кого академики будут голосовать для отбора кандидатов в номинации Премии», — сказала Валерия. В сообщении она поблагодарила свою команду и сына Артемия, который выступил главным идеологом проекта и его исполнительным продюсером. Валерия подчеркнула, что дальнейшая судьба трека на «Грэмми» зависит от голосования академиков.
В прошлом году муж Валерии Перфиловой, продюсер Иосиф Пригожин, рассказал, что артистка решила завершить карьеру. Тогда сообщалось, что последний альбом певицы выйдет 17 апреля 2025 года, а завершение проекта и уход со сцены Валерии планировались еще во время пандемии. О жизни, детстве и карьере исполнительницы — в материале URA.RU.
