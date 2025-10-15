Трек Валерии номинировали на «Грэмми», певица поборется с Игги Попом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песню Валерии номинировали на «Грэмми»
Песню Валерии номинировали на «Грэмми» Фото:

Песню российской певицы Валерии номинировали на «Грэмми». Информация об этом появилась на сайте артистки. Это первый случай за всю историю конкурса, когда российское поп-произведение может получить самую престижную мировую музыкальную награду. Среди других номинантов — Игги Поп.

«Моя песня „Исцелю“ из одноименного альбома прошла отборочный этап премии Грэмми. Это означает, что десятки тысяч музыкантов отправили свои работы, а наш трек попал в число тех, за кого академики будут голосовать для отбора кандидатов в номинации Премии», — сказала Валерия. В сообщении она поблагодарила свою команду и сына Артемия, который выступил главным идеологом проекта и его исполнительным продюсером. Валерия подчеркнула, что дальнейшая судьба трека на «Грэмми» зависит от голосования академиков.

В прошлом году муж Валерии Перфиловой, продюсер Иосиф Пригожин, рассказал, что артистка решила завершить карьеру. Тогда сообщалось, что последний альбом певицы выйдет 17 апреля 2025 года, а завершение проекта и уход со сцены Валерии планировались еще во время пандемии. О жизни, детстве и карьере исполнительницы — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Песню российской певицы Валерии номинировали на «Грэмми». Информация об этом появилась на сайте артистки. Это первый случай за всю историю конкурса, когда российское поп-произведение может получить самую престижную мировую музыкальную награду. Среди других номинантов — Игги Поп. «Моя песня „Исцелю“ из одноименного альбома прошла отборочный этап премии Грэмми. Это означает, что десятки тысяч музыкантов отправили свои работы, а наш трек попал в число тех, за кого академики будут голосовать для отбора кандидатов в номинации Премии», — сказала Валерия. В сообщении она поблагодарила свою команду и сына Артемия, который выступил главным идеологом проекта и его исполнительным продюсером. Валерия подчеркнула, что дальнейшая судьба трека на «Грэмми» зависит от голосования академиков. В прошлом году муж Валерии Перфиловой, продюсер Иосиф Пригожин, рассказал, что артистка решила завершить карьеру. Тогда сообщалось, что последний альбом певицы выйдет 17 апреля 2025 года, а завершение проекта и уход со сцены Валерии планировались еще во время пандемии. О жизни, детстве и карьере исполнительницы — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...