В Надыме (ЯНАО) 16 октября сотрудники Росгвардии спасли десятилетнюю девочку, которая провалилась под лед во время игры на озере Янтарное. Полицейские находились недалеко от места и заметили, что ребенок пропал из виду. Благодаря их быстрому реагированию трагедии удалось избежать.
«Как показывает статистика, ежегодно происшествия с гибелью людей на водных объектах, чаще всего происходят в период становления льда. Основными причинами гибели людей, особенно лиц коренного населения в зимний период, являются использование снегоходов до установления прочного льда», — сообщили корреспонденту URA.RU представители пресс-службы ГУ МЧС по ЯНАО.
Как правильно вести себя на осеннем льду
- Замерзание водоемов происходит поэтапно: сначала лед образуется в прибрежных зонах, на мелководье и в защищенных от ветра местах. Позже он распространяется к центру.
- Категорически запрещается выходить на лед в условиях плохой видимости. Избегайте таких мест в темное время суток, туман, снегопад или дождь.
- Нельзя проверять толщину льда ударами ноги. Если после первого сильного удара появится хоть немного воды, значит, лед слишком тонкий.
- В случае образования воды на поверхности льда необходимо отступить к берегу по своему следу. Перемещаться нужно скользящими шагами, расставив ноги на ширину плеч. Это помогает равномерно распределить вес тела на большей площади льда. Такие же меры безопасности следует применять при потрескивании льда.
- Не допускайте, чтобы дети выходили на лед или оставались без присмотра у водоемов. Необходимо объяснить детям, что такие действия могут привести к трагическим последствиям.
Из-за образования льда и снижения температуры на Ямале заканчивается навигация для маломерных судов. Сезон речной навигации закончится в конце октября.
Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме ребенок провалился под лед озера Янтарное — девочку спасли росгвардейцы Кирилл Соломатин и Фанил Хафизов. Они осторожно подползли к тонущему ребенку и вытащили его на берег.
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