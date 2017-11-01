04:30 01 ноября 2017 0

Сайфулло Саипов перебрался в США в 2010 году ФОТО: Twitter / Amichai Stein

По предварительным данным, подозреваемым в совершении теракта в Нижнем Манхеттене у Всемирного торгового центра является 29-летний Сайфулло Саипов, проживавший в штате Флорида.

Отмечается, что подозреваемый родился в Узбекистане, а в США переехал в 2010 году. Глава государства Дональд Трамп уже высказался о исполнителе теракта, назвав его больным и психически невменяемым человеком, передает Life.

Напомним, днем 31 октября на юго-западе Манхеттена мужчина за рулем автомобиля сбил нескольких человек, после чего открыл стрельбу. Самого нападавшего удалось ранить и задержать. По последним данным, погибли восемь человек, около 12 получили ранения и травмы. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио расценил случившееся как теракт.