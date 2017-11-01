Водитель пикапа был ранен и задержан полицейскими
В результате нападения, которое произошло во вторник, 31 октября, в Нью-Йорке, погибли не менее двух человек и еще 11 получили ранения. По предварительной информации, водитель сбил несколько человек, после чего открыл стрельбу.
Некоторые СМИ сообщают о шести убитых и 15 пострадавших в южной части Нью-Йорка неподалеку от одной из школ. Сам злоумышленник был ранен и в настоящее время задержан полицией, пишет The New York Times.
По информации местной полиции, машина нападавшего врезалась в школьный автобус: по счастью в момент аварии он был пуст. Полиция Нью-Йорка ведет расследование инцидента, на место выехали мэр города и комиссар полиции, сообщает РИА «Новости».