Телеведущая Елена Малышева придерживается очень строгих взглядов на воспитание детей. Только так, по ее мнению, можно вырастить достойных людей.
Малышева рассказывает, что ее сыновья начали работать еще в средней школе. Чтобы донести до детей ценность заработанных денег, они с мужем преподали сыновьям урок. «Как-то старший сын попросил пять тысяч на кафе, а муж говорит ему: „А знаешь, какая пенсия у бабушки?“ Младший удивился: „При чем здесь бабушкина пенсия? Юрка на кафе просит“. Они не понимали связи. А когда сын отработал в детской клинике санитаром и получил за месяц физического труда с мытьем стен, убиранием туалетов 700 рублей, он спросил меня, как люди живут на эти деньги», — цитирует телеведущую портал «Дни.ру».
Главный теледоктор страны убежден, что ребенок должен уметь и любить работать. Модель воспитания она переняла у своих родителей. В итоге наследники Елены выросли достойными людьми: один из них — «образованный и преданный медицине доктор», а другой занимается бизнесом. «То, что он не стал врачом, для меня до сих пор трагедия», — говорит Малышева.
Ранее Елена высказалась о том, что компьютерные игры полезны для мозга: они способствуют улучшению реакции, стимулируют мозг к более оперативному принятию решений и помогают устанавливать новые связи между нервными клетками, передает «Национальная служба новостей».