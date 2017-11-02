05:46 02 ноября 2017 0

Сейчас цена на сахар падает не только, на российском, но и на мировом рынке Фото: Pixabay

За первые восемь месяцев 2017 года импорт сахара-сырца упал в 22 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таковы данные Федеральной таможенной службы в части импорта в Россию продовольственного сырья.

Как сообщают «Известия», если в прошлом году в Россию было ввезено 228 тыс. тонн сахара-сырца, то в этом — лишь 10,5 тыс. тонн. Эксперты связывают падение импорта с увеличением производства в России.

Тем не менее, если сырья для производства стали ввозить в 22 раза меньше, то производить готового сахара в России стали больше всего в 1,8 раза, приводит издание статистику Минсельхоза РФ. Однако и этого сахара россиянам хватает с избытком, иначе бы наблюдался рост цен, а не их падение. Так оптовые цены упали с 44 руб./кг до 26 руб./кг. Вслед за оптом падает в цене и розница.

Отказываться от импорта как готового сахара, так и сахара-сырца Россия пока не собирается, и связано это с несколькими факторами. Так, основным импортером в Россию готового сахара из сахарной свеклы остается Белоруссия, и если поставки оттуда снижаются, то в незначительной мере. Что касается сахара-сырца, то, к примеру, на Дальний Восток с точки зрения логистики целесообразнее ввозить сырец, купленный в странах Юго-Восточной Азии, нежели из Центральной и Южной России. Кроме того, пусть не слишком большой, но все-таки постоянный спрос на тростниковый сахар является причиной того, что Россия не сможет отказаться от ввоза данного вида сырца — сахарный тростник не произрастает ни в одном из регионов страны.

Правда, если раньше соотношение тростникового и свекловичного сырца в России находилось на уровне 4:6, то уже по итогам прошлого года это соотношение установилось на уровне 1:9, то есть 90% производства приходится на сахар, производимый их сахарной свеклы.