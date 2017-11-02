В Ульяновске, на родине Владимира Ленина, предложили продать мумию вождя американцам. С такой инициативой выступил ученый-религиовед, доцент Ульяновского госуниверситета Сергей Петров, после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров предложил вынести Ленина из мавзолея на Красной площади и захоронить.
«Взять и захоронить Ленина — это большая глупость. Например, египетских фараонов довольно много, а Ленин — только один. Нельзя так раскидываться», — заявил «URA.RU» Сергей Петров. По его оценкам, мумия вождя мирового пролетариата стоит очень дорого. «Страна, в конце концов, может выставить ее на продажу. Не сомневаюсь, что ее буквально с руками отхватит какой-нибудь богатый американский музей. И наши соотечественники за рубежом будут ходить и там смотреть на вождя. Нельзя же быть такими простодырами», — пояснил Петров.
Он также отметил, что при желании мавзолей можно перенести в Ульяновск: «Это логично, что Владимир Ильич будет покоиться там же, где и родился. К тому же, это поможет региону повысить туристическую привлекательность».
Несколько лет назад губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выступил с идеей свезти в Ульяновск все существующие монументы вождю и организовать музей под открытым небом. «Если имя Ленина будет приносить нам пользу в социальных и экономических проектах, я готов собрать со всей России все памятники Владимиру Ильичу и установить их здесь», — заявил глава региона. После этого тогдашний мэр Ульяновска Сергей Ермаков пошел еще дальше: «Если Москва решит вдруг отказаться от Мавзолея, то его по кирпичикам перевезут в Ульяновск, который с удовольствием примет такой дар».