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02 ноября 2017
Главные новости Москвы
16:07  02 ноября 2017 0

На родине Ленина предложили продать мумию вождя американцам. «Фараонов много, а он один»

Памятники революции. Курган, памятник ленину
На родине Ленина предложили продать мумию вождя американским музеямФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Ульяновске, на родине Владимира Ленина, предложили продать мумию вождя американцам. С такой инициативой выступил ученый-религиовед, доцент Ульяновского госуниверситета Сергей Петров, после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров предложил вынести Ленина из мавзолея на Красной площади и захоронить.

«Взять и захоронить Ленина — это большая глупость. Например, египетских фараонов довольно много, а Ленин — только один. Нельзя так раскидываться», — заявил «URA.RU» Сергей Петров. По его оценкам, мумия вождя мирового пролетариата стоит очень дорого. «Страна, в конце концов, может выставить ее на продажу. Не сомневаюсь, что ее буквально с руками отхватит какой-нибудь богатый американский музей. И наши соотечественники за рубежом будут ходить и там смотреть на вождя. Нельзя же быть такими простодырами», — пояснил Петров.

Он также отметил, что при желании мавзолей можно перенести в Ульяновск: «Это логично, что Владимир Ильич будет покоиться там же, где и родился. К тому же, это поможет региону повысить туристическую привлекательность».

Несколько лет назад губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выступил с идеей свезти в Ульяновск все существующие монументы вождю и организовать музей под открытым небом. «Если имя Ленина будет приносить нам пользу в социальных и экономических проектах, я готов собрать со всей России все памятники Владимиру Ильичу и установить их здесь», — заявил глава региона. После этого тогдашний мэр Ульяновска Сергей Ермаков пошел еще дальше: «Если Москва решит вдруг отказаться от Мавзолея, то его по кирпичикам перевезут в Ульяновск, который с удовольствием примет такой дар».

Михаил Белый
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