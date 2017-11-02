20:04 02 ноября 2017 0

В новогоднюю ночь на «Первом канале» россияне хотят видеть Аллу Пугачеву Фото: depositphotos.com © URA.RU

Новогодняя ночь на «Первом канале» может обернуться очередным провалом. Такое мнение «URA.RU» высказал музыкальный критик Сергей Соседов, комментируя идею телекомпании организовать зрительское голосование за любимых исполнителей.

Ранее стало известно, что тем, кто получил наибольшее количество голосов, предоставят возможность выступить на канале в новогоднюю ночь. В список попали Григорий Лепс, Баста, группы «Ленинград» и «Руки вверх», Наргиз Закирова, Полина Гагарина, Ани Лорак, Светлана Лобода, «Грибы», Стас Михайлов, Филипп Киркоров и Алла Пугачева.

Напомним, что прошлая новогодняя ночь обернулась громким скандалом: тогда телезрители потребовали у руководителя «Первого канала» Константина Эрнста убрать Пугачеву из эфира, апеллируя к тому, что ее творчество уже неинтересно.

«Сейчас мы вновь видим старые лица — Киркорова и Пугачеву, которая регулярно поет про копеечку и телогреечку. Но эти же песни в народе не поют, думаю, и самой Алле Борисовне они не нравятся», — заявил Соседов.

По его словам, очевиден явный дефицит новых исполнителей и новогоднего репертуара.

«Нужно вернуться к практике советских „голубых огоньков“ — тогда в новогоднюю ночь звучали только новые и очень хорошие песни. Они становились сенсациями! А у нас поют то, что за год уже всех порядком достало. Ну, разве так можно?!» — недоумевает Соседов. По его мнению, на смену нашим «всем надоевшим» исполнителям стоит приглашать иностранных звезд, в том числе из братских государств.

«Надо менять формат, потому что-то, что мы видим последние годы — это ненормально», — заключил собеседник агентства.