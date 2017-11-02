{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Крашенинников: как Ельцин пытался запретить КПРФ перед сдачей власти
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,09
Динамика за 2 недели
Евро 67,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 ноября 2017
02 ноября 2017
23:35  02 ноября 2017 0

Василий Уткин упал со стула в прямом эфире. ВИДЕО

Комментатор с иронией отнесся к собственному падениюФОТО: Страница в Facebook Василия Уткина

Футбольный комментатор Василий Уткин упал со стула в прямом эфире «Спорт FM». Видео c курьезным эпизодом опубликовано в Twitter-аккаунте радиостанции.

По признанию Уткина, подкосившийся стул стал пятнадцатым «конем», который ломался под его тяжестью, начиная с восьмого класса. Комментатор шутливо отметил, что подобные трюки не рекомендуется повторять дома в отсутствие взрослых.

«Подо мной сломалось кресло. Это восхитительно. Здесь это произошло в первый раз, а вообще — нет. Я вешу чуть больше 150 килограммов сейчас, а кресла обычно рассчитаны на 110. По крайней мере, на камеру это случилось впервые», — добавил Уткин, встав с пола.

Отметим, что Уткин большую часть жизни испытывает проблемы с лишним весом. В 2014 году вес комментатора составлял 230 кг. С тех пор ему удалось похудеть до 150 кг.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров