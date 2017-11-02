Василий Уткин упал со стула в прямом эфире. ВИДЕО

23:35 02 ноября 2017 0

Комментатор с иронией отнесся к собственному падению ФОТО: Страница в Facebook Василия Уткина

Футбольный комментатор Василий Уткин упал со стула в прямом эфире «Спорт FM». Видео c курьезным эпизодом опубликовано в Twitter-аккаунте радиостанции.

По признанию Уткина, подкосившийся стул стал пятнадцатым «конем», который ломался под его тяжестью, начиная с восьмого класса. Комментатор шутливо отметил, что подобные трюки не рекомендуется повторять дома в отсутствие взрослых.

«Подо мной сломалось кресло. Это восхитительно. Здесь это произошло в первый раз, а вообще — нет. Я вешу чуть больше 150 килограммов сейчас, а кресла обычно рассчитаны на 110. По крайней мере, на камеру это случилось впервые», — добавил Уткин, встав с пола.

Отметим, что Уткин большую часть жизни испытывает проблемы с лишним весом. В 2014 году вес комментатора составлял 230 кг. С тех пор ему удалось похудеть до 150 кг.