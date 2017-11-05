Экс-глава Каталонии добровольно сдался полиции

Политик пришел в полицейский участок
Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон и четверо членов его кабмина сдались полиции в Бельгии. Политики самостоятельно пришли в брюссельский полицейский участок, передает РИА «Новости».
По данным агентства, решение об аресте каталонцев может быть принято бельгийским судьей в течение ближайших суток.
Напомним, что испанские власти обвиняют Пучдемона и его коллег в попытке мятежа из-за провозглашения независимости автономии, а также неподчинении официальному Мадриду. Ордер на задержание политиков был передан прокуратуре Бельгии.
Как ранее сообщало «URA.RU», глава Чечни Рамзан Кадыров осудил власти Испании за давление на Каталонию.