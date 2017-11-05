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05 ноября 2017
19:24  05 ноября 2017 0

Экс-глава Каталонии добровольно сдался полиции

Политик пришел в полицейский участокФОТО: Wikimedia Commons

Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон и четверо членов его кабмина сдались полиции в Бельгии. Политики самостоятельно пришли в брюссельский полицейский участок, передает РИА «Новости».

По данным агентства, решение об аресте каталонцев может быть принято бельгийским судьей в течение ближайших суток.

Напомним, что испанские власти обвиняют Пучдемона и его коллег в попытке мятежа из-за провозглашения независимости автономии, а также неподчинении официальному Мадриду. Ордер на задержание политиков был передан прокуратуре Бельгии.

Как ранее сообщало «URA.RU», глава Чечни Рамзан Кадыров осудил власти Испании за давление на Каталонию.

Олег Теплоухов
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