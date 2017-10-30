Испанская прокуратура обвинила каталонских лидеров в мятеже и растрате

18:40 30 октября 2017 0

Парламент Каталонии ранее проголосовал за независимость от Испании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генеральная прокуратура Испании подала два иска против политиков, которые провели референдум и провозгласили независимость Каталонии. Об этом рассказал глава ведомства Хосе Мануэль Маса на пресс-конференции 30 октября.

Прокуратура обвинила в «бунте, мятеже и растрате» членов распущенного правительства региона, а также ряд парламентариев, пишет «Федеральное агентство новостей». Политикам грозит до 30 лет тюремного заключения. Иски будут рассматривать Верховный суд и Национальная судебная коллегия Испании.

27 октября парламент Каталонии проголосовал за отделение от Испании. В ответ на это власти Испании отправили в отставку главу региона Карлеса Пучдемона. Каталонский лидер отказался уходить с поста и призвал жителей к сопротивлению.

29 октября в Барселоне прошел массовый митинг противников независимости Каталонии. По данным официальных властей, в акции участвовало не менее одного миллиона человек.