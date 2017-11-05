09:47 05 ноября 2017 0

Глава Чечни обвинил европейских лидеров в игнорировании норм демократии Фото: depositphotos.com © URA.RU

Глава Чечни заявил, что власти Испании попирают нормы демократии и международного права. Поводом стали события в Каталонии и принятое решение об аресте лидеров движения за независимость автономии.

Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале высказался в защиту Каталонии и ее права на самоопределение. «Совсем недавно в испанской Каталонии был проведён референдум по вопросу независимости. Люди голосовали „за“ и „против“. Именно голосовали, а не брали штурмом госучреждения, банки и телеграф. Не будем говорить о законности или незаконности плебисцита, но всё же это был мирный процесс. И как же на это ответили в Мадриде? Часть министров под арестом, а лидер Каталонии Карлес Пучдемон и другая группа министров укрывшиеся в Брюсселе, объявлены в розыск. А как же хваленая западная демократия и право мирным путём выражать своё мнение?», — пишет глава Чечни.

В своем посте Кадыров отмечает, что западные СМИ и политики постоянно осуждают лидеров других стран, поддерживают сепаратистов по всему миру, но на примере Испании демонстрируют полное игнорирование норм демократии.

В Каталонии в начале октября прошел референдум, на котором большая часть пришедших на голосование высказалась за объявление независимости от Испании. Король отказался официально признать итоги волеизъявления.

В настоящее время правительство страны отправило кабмин автономии в отставку, а прокуратура выдала ордер на арест организаторов референдума.