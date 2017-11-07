Сотрудничество компании-перевозчика Navigator, большая доля акций которой принадлежит министру торговли США Уилбуру Россу, с российским холдингом «Сибур» осуществляется на законных основаниях. Об этом в понедельник, 6 ноября, заявил сам Росс, комментируя соответствующие публикации в СМИ.
«Тот факт, что „Сибур“ является российской компанией, не означает, что в ней есть что-то преступное», — приводит RT слова министра, который также добавил, что журналисты раздули из мухи слона. Кроме того, по его словам, введенные ранее Вашингтоном санкции против России не распространялись на эту компанию.
В «Сибуре» также удивились тому, как Международный консорциум журналистских расследований преподнес эту информацию, назвав сотрудничество компаний обычной коммерческой деятельностью. По данным журналистских материалов, сделки Navigator с российским холдингом принесли перевозчику заработок в 68 миллионов долларов за последние 3 года, сообщал телеканал 360.