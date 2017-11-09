17:01 09 ноября 2017 0

На фото краска хорошо видна Фото из соцсети «ВКонтакте»

Специалисты управления Росприроднадзора по Курганской области не нашли следов краски в Тоболе после обращения «URA.RU». Такой ответ был направлен в адрес агентства после публикации о километровом желтом шлейфе, образовавшемся после покраски моста в октябре 2017 года.

Отмечается, что специалисты ведомства выехали на место в тот же день, однако в воде ниже по течению краски им обнаружить не удалось. Следы желтой краски были обнаружены на почве, однако экспертиза в отобранных образцах не установила вреда плодородному слою.

Работы проводились по заказу муниципального предприятия «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана». В адрес администрации города было направлено предостережение о недопустимости нарушения требований, сообщили «URA.RU» в официальном письме за подписью руководителя регионального управления Сергея Воробьева.