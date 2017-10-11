В Кургане при покраске Кировского моста в реку Тобол попало больше количество краски. Фото с разводами на поверхности реки опубликовали очевидцы в сообществе «Типичный Курган» соцсети «В контакте».
Вспоминая печальный рейтинг «Курган попал в топ-10 самых грязных городов России», автор поста отмечает, что при покраске Кировского моста в реку Тобол попала краска. Шлейф километровых разводов возмутил горожан.
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Судя по изображению, работы проводили городские службы, которые наносят разметку на дороги. При этом покраска решетки моста велась из пульверизатора — естественно, большая часть краски оказалась в итоге в реке.
После звонка корреспондента «URA.RU» в региональном отделении Росприроднадзора пообещали, что разберутся с происшествием и накажут виновных, если они будут установлены.