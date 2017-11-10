{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В планах - переговоры с президентом Казахстана.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,25
Динамика за 2 недели
Евро 68,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 ноября 2017
09 ноября 2017
04:34  10 ноября 2017 0

Россиянам пообещали безвиз в Латинской Америке и на Карибах

клипарт, море, тропики, пальмы, океан
Страны Карибского бассейна интересны прежде всего российским туристамФото: Анастасия Гусарова © URA.RU

Безвизовой зоной для граждан России в ближайшее время могут стать некоторые страны Латинской Америки и Карибского бассейна. В российском внешнеполитическом ведомстве данное направление считают очень перспективным.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на представителей МИД РФ, в 2018 году будут подписаны необходимые соглашения с Суринамом, после чего безвизовой для граждан России станет вся Южная Америка. Что касается Центральной Америки, то там для россиян единственной страной, куда требуются визы, является Коста-Рика, однако и с этим государством ведутся переговоры, которые близятся к завершению.

Среди государств Карибского бассейна двусторонние соглашения о безвизовом въезде подписаны с Гренадой, а также с Сент-Китс и Невис. Большинство же других стран ввели безвиз для россиян в одностороннем порядке.

Как отмечают дипломаты, у России исторически хорошо сложились отношения с Кубой, хорошо продвигается сотрудничество с Ямайкой и Гайаной, но остальные страны в силу каких-то исторических и объективных причин несправедливо оказались на периферии межгосударственного взаимодействия. Работа, которая ведется сейчас, направлена прежде всего на исправление данной ситуации, пишет издание.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров