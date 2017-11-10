04:34 10 ноября 2017 0

Страны Карибского бассейна интересны прежде всего российским туристам Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU

Безвизовой зоной для граждан России в ближайшее время могут стать некоторые страны Латинской Америки и Карибского бассейна. В российском внешнеполитическом ведомстве данное направление считают очень перспективным.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на представителей МИД РФ, в 2018 году будут подписаны необходимые соглашения с Суринамом, после чего безвизовой для граждан России станет вся Южная Америка. Что касается Центральной Америки, то там для россиян единственной страной, куда требуются визы, является Коста-Рика, однако и с этим государством ведутся переговоры, которые близятся к завершению.

Среди государств Карибского бассейна двусторонние соглашения о безвизовом въезде подписаны с Гренадой, а также с Сент-Китс и Невис. Большинство же других стран ввели безвиз для россиян в одностороннем порядке.

Как отмечают дипломаты, у России исторически хорошо сложились отношения с Кубой, хорошо продвигается сотрудничество с Ямайкой и Гайаной, но остальные страны в силу каких-то исторических и объективных причин несправедливо оказались на периферии межгосударственного взаимодействия. Работа, которая ведется сейчас, направлена прежде всего на исправление данной ситуации, пишет издание.