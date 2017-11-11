Плотницкий заявил, что от Украины осталось «пепелище»
Глава непризнанной Луганской народной республики Игорь Плотницкий не рассматривает вариант возвращения в состав Украины. По его словам, у ЛНР есть только один путь — в Россию.
Плотницкий отметил, что сегодня нет той Украины, которая была до войны. Сейчас страна представляет собой «пепелище» без экономики, государства, национального единства.
«Исторические корни обрезаны, все потеряно, нацисты, бандеровцы. Куда возвращаться?» — сказал политик, слова которого приводит телеканал 360.
Таким образом руководитель республики прокомментировал заявление и. о. министра иностранных дел ЛНР Владислава Дейнего, который заявил, что народные республики могут вернуться в состав Украины, отмечает агентство Nation News.