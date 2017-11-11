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11 ноября 2017
Главные новости Москвы
13:25  11 ноября 2017 0

«Все потеряно». Руководство ЛНР отказалось возвращаться в состав Украины

Глава ЛНР Игорь Плотницкий, плотницкий игорь
Плотницкий заявил, что от Украины осталось «пепелище»Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Глава непризнанной Луганской народной республики Игорь Плотницкий не рассматривает вариант возвращения в состав Украины. По его словам, у ЛНР есть только один путь — в Россию.

Плотницкий отметил, что сегодня нет той Украины, которая была до войны. Сейчас страна представляет собой «пепелище» без экономики, государства, национального единства.

«Исторические корни обрезаны, все потеряно, нацисты, бандеровцы. Куда возвращаться?» — сказал политик, слова которого приводит телеканал 360.

Таким образом руководитель республики прокомментировал заявление и. о. министра иностранных дел ЛНР Владислава Дейнего, который заявил, что народные республики могут вернуться в состав Украины, отмечает агентство Nation News.

Лев Истомин
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