Телефонные мошенники «развели» чиновницу Мосгордумы на 600 тысяч

16:35 11 ноября 2017 0

Мошенничество по телефону по-прежнему распространено Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Заместитель главы аппарата Московской городской думы Альбина Гаджиева попалась на удочку телефонных мошенников. Злоумышленники, которые представились врачами, сообщили чиновнице, что ее мать тяжело больна и нужны деньги на лечение. Только после того, как женщина отправила на разные карты крупную сумму, она заподозрила неладное.

Как сообщает «Экспресс-газета», Альбина Гаджиева лишилась в общей сложности 600 тысяч рублей. Она уже написала заявление в полицию, и сейчас силовики ищут мошенников.

Издание отмечает, что данный способ «разводки», с помощью телефонных звонков, уже считается устаревшим. Сейчас преступники используют высокие технологии: получив образец голоса одного из членов семьи (так же, по телефону), обрабатывают его в компьютерной программе и звонят родственникам с просьбой сбросить денег на карту.