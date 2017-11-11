На Украине хотят урезать полномочия Порошенко

Украинская партия «Народный фронт» предложила провести в стране конституционную реформу, которая ограничила бы полномочия президента. Об этом рассказал депутат Верховной рады Антон Геращенко.
«Народный фронт» предложил действующему главе государства пойти путем Германии и Польши, где президент является лишь гарантом Конституции и не вмешивается в рабочие процессы исполнительной власти, пишет RT.
Геращенко объяснил свою инициативу тем, что сегодня возможности и функции украинского президента слишком велики. Так, Порошенко может назначать губернаторов, глав районных администраций и министров. По мнению парламентария, широкие полномочия президента лишь тормозят развитие Украины.
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