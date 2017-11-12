В Москве джип протаранил маршрутку, девять человек пострадали. ВИДЕО

В Москве джип врезался в микроавтобус на перекрестке. Пострадали девять пассажиров, включая детей. Момент аварии попал на запись камер видеонаблюдения.
ДТП произошло около 15:50 в районе Черемушки, сообщает «Вечерняя Москва». Как видно на записи, джип не остановился на красный сигнал светофора и врезался в маршрутку, проезжавшую на зеленый. От удара тот перевернулся.
В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе двое детей: 12 и 14 лет, уточнили в столичном ГИБДД. Семь из них, включая несовершеннолетних, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. При этом одного из пострадавших доставили в НИИ им. Склифосовского санитарным вертолетом Московского авиационного центра. Еще двоим помощь оказали на месте.
Движение на перекрестке восстановлено, на месте работают сотрудники ГИБДД, которые продолжают изучать обстоятельства происшествия.
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