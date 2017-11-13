В России прививки от гриппа сделали свыше 62,7 млн человек, что составляет 43,4% населения, говорится на сайте Роспотребнадзора.
Лидерами по числу граждан, сделавших прививки, стали Республика Тыва, Краснодарский край и Санкт-Петербург, пишет RT.
В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что прививку от гриппа уже поставили министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, а также руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, добавляет «Национальная служба новостей».
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в октябре поручил своему заместителю Ольге Голодец проинформировать о том, кто в правительстве в этом сезоне сделает прививку от гриппа. Тогда же стало известно об инициативе штрафовать россиян за отказ от вакцинации собственных детей. Чиновники ссылаются на зарубежный опыт и полагают, что искоренить «антипрививочников» можно только с помощью кнута. Позже глава минздрава Вероника Скворцова сделал заявление, что медики должны лучше проводить разъяснительную работу с населением.