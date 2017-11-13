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13 ноября 2017
Главные новости Москвы
16:49  13 ноября 2017 0

Самолет, на котором Песков должен был лететь к Эрдогану, оказался неисправен

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет, закат
Неисправный самолет заменили резервным судномФото: Pixabay

Самолет Ту-204, на котором российская делегация планировала лететь на переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи, оказался неисправен. Специалисты обнаружили поломку, когда судно еще находилось на земле.

На борту должны были находится пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, другие члены делегации и представители СМИ. Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова сообщила ТАСС, что специальный летный отряд «Россия» заменил неисправное судно запасным самолетом.

Собеседница издания не уточнила, какая именно была обнаружена неисправность, только заметила: «Это техника, поломки случаются у любой техники, и давайте скажем спасибо, что поломка случилась на земле».

Виктор Дорофеев
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