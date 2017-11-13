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13 ноября 2017
Главные новости Москвы
19:08  13 ноября 2017 0

Управляющий предприятия-банкрота купил сто лотерейных билетов, чтобы погасить долги

Отработка учений в магнитогорском аэропорту и горбольнице №1 по лихорадке Эбола, деньги
Долги предприятия приближаются к 80 миллионам рублейФото: Илья Московец © URA.RU

В Хакасии конкурсный управляющий МУП «Управляющая компания» Александр Николаюк купил сто лотерейных билетов, чтобы попытаться погасить долги предприятия. В официальном сообщении в федеральном реестре сведений о банкротстве Николаюк написал, что «расчет по обязательствам должника возможен только благодаря чуду», а национальная лотерея — это «призрачный шанс».

«Управляющая компания» обслуживает жилищно-коммунальное хозяйство Верхне-Тейского поссовета республики. Задолженность организации приближается к 80 млн рублей, а имущества, за счет которого можно погасить долги, у предприятия нет, пишет «Интерфакс». Основными кредиторами являются ПАО «МРСК Сибири» и АО «Хакасэнергосбыт».

Управляющий решил испытать удачу и купил сто лотерейных билетов по сто рублей на десять тысяч рублей. «Лотерейные билеты приобретены за счет средств должника, таким образом весь возможный выигрыш будет зачислен на расчетный счет должника и распределен между кредиторами согласно очередности, — отметил он. — Если мое решение не устроит кредиторов или уполномоченные органы, то не согласные с решением вправе его обжаловать в установленном законом порядке».

Итоги лотереи станут известны 1 января 2018 года.

Ранее «Почта России» начала разыскивать человека, который с 23 октября по 3 ноября купил лотерейный билет в отделении почтовой связи в Воронежской области и выиграл 506 миллионов рублей. Дело в том, что за выигрышем клиент так и не явился, пишет «Национальная служба новостей».

Виктор Дорофеев
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