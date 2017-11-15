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15 ноября 2017
14:24  15 ноября 2017 0

«Много чести ещё вам президентов выбирать». Захарова ответила на новые обвинения из США

Медиа-форум
Депутат разместил пост в FacebookФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в Facebook опубликованный изданием BuzzFeed материал о вмешательстве России в американские выборы.

Захарова начала свой пост с ироничной мысли про «очередную милую фальшивку» американцев. Так она прокомментировала ситуацию с переводами денег в российские посольства. Захарова подчеркнула, что информация о проведении выборов в России ни от кого не скрывалась и итоговые цифры голосования россиян, которые проживают за рубежом, можно уточнить на сайте Центризбиркома. «По остальному маразму, уверенно изложенному в публикации, отповедь даст посольство России в США», — цитирует Захарову RT.

«Дорогие американские пропагандисты из BuzzFeed, ВАШИ выборы вы провели сами, без нашей финансовой помощи — много чести ещё вам президентов выбирать. А НАШЕГО президента мы в России будем выбирать в 2018 году. И тоже просьба не беспокоиться», — заключила Мария Захарова.

В настоящее время в США ведется расследование денежных переводов МИД РФ посольствам России. По мнению российского внешнеполитического ведомства, это является серьезным нарушением норм международного права со стороны США.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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