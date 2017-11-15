{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Есть жертвы. ФОТО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,62
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 ноября 2017
11:07  15 ноября 2017 2

«Внутриамериканские разборки»: ФБР проверяет, сколько денег перечислило МИД РФ посольствам России

Подведение итогов голосования на участке с установленными КОИБ-2010. Пермь, коиб, выборы 2017
США обвиняют Россию в переводе денег в посольства РФ на проведение выборовФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

В США ведется расследование денежных переводов МИД РФ посольствам России. По мнению российского внешнеполитического ведомства, это является серьезным нарушением норм международного права.

О проверке российские дипломаты узнали из материалов американского издания BuzzFeed. В нем опубликованы сведения о том, что ФБР расследует переводы МИД посольствам России в десятках стран на сумму более 380 тысяч долларов с пометкой «на проведение выборов», передают «Известия».

«Эта попытка искусственным образом притянуть Россию и посольство к внутриамериканским разборкам самым позорным образом провалилась», — заявили в российском посольстве. Дипломаты отметили, что переводы осуществлялись на будущие президентские выборы в России. Во время избрания главы государства организуются избирательные участки для россиян в дипломатических представительствах за рубежом, на работу которых требуются денежные средства.

Ранее Nation News сообщало, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о безосновательности слов премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая обвинила Россию в угрозе мировому порядку.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров