В США ведется расследование денежных переводов МИД РФ посольствам России. По мнению российского внешнеполитического ведомства, это является серьезным нарушением норм международного права.
О проверке российские дипломаты узнали из материалов американского издания BuzzFeed. В нем опубликованы сведения о том, что ФБР расследует переводы МИД посольствам России в десятках стран на сумму более 380 тысяч долларов с пометкой «на проведение выборов», передают «Известия».
«Эта попытка искусственным образом притянуть Россию и посольство к внутриамериканским разборкам самым позорным образом провалилась», — заявили в российском посольстве. Дипломаты отметили, что переводы осуществлялись на будущие президентские выборы в России. Во время избрания главы государства организуются избирательные участки для россиян в дипломатических представительствах за рубежом, на работу которых требуются денежные средства.
Ранее Nation News сообщало, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о безосновательности слов премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая обвинила Россию в угрозе мировому порядку.