Активным молодым людям обещают раздать 160 млн рублей за креативные проекты

Федеральное агентство по делам молодежи объявило о старте приема заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов. За самые актуальные, творческие и амбициозные проекты молодым людям обещают выдать внушительные гранты.
Заявки на конкурс молодежь в возрасте от 14 до 30 лет может подать до 26 ноября через АИС «Молодежь России». Конкурс объявлен в нескольких номинациях: «Межнациональное и межрелигиозное взаимодействие», «Поддержка творческой молодежи», «Поддержка волонтерских и добровольческих инициатив», «Поддержка студенческих инициатив», «Карьера и самоуправление» — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росмолодежи.
В сообщении подчеркивается, что независимые эксперты будут оценивать работы молодых людей по таким критериям, как актуальность, креативность, эффективность, адресность, практическое применение, масштабность и публичность.
«Лучшие инициативы талантливой молодежи будут поддержаны. Общая сумма грантов на этом этапе составляет 159 млн рублей», — обещают в агентстве.
Конкурс для молодежи станет частью открытой платформы «Россия — страна возможностей», которая запущена в октябре этого года. На базе этой платформы осуществляются отбор, экспертиза и поддержка проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов.