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16 ноября 2017
14:51  16 ноября 2017 0

Активным молодым людям обещают раздать 160 млн рублей за креативные проекты

Торжественное открытие Олимпийских часов на Плотинке, молодежь
Для активной молодежи в России стартовал серьезный конкурсФото: Александр Мамаев © URA.RU

Федеральное агентство по делам молодежи объявило о старте приема заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов. За самые актуальные, творческие и амбициозные проекты молодым людям обещают выдать внушительные гранты.

Заявки на конкурс молодежь в возрасте от 14 до 30 лет может подать до 26 ноября через АИС «Молодежь России». Конкурс объявлен в нескольких номинациях: «Межнациональное и межрелигиозное взаимодействие», «Поддержка творческой молодежи», «Поддержка волонтерских и добровольческих инициатив», «Поддержка студенческих инициатив», «Карьера и самоуправление» — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росмолодежи.

В сообщении подчеркивается, что независимые эксперты будут оценивать работы молодых людей по таким критериям, как актуальность, креативность, эффективность, адресность, практическое применение, масштабность и публичность.

«Лучшие инициативы талантливой молодежи будут поддержаны. Общая сумма грантов на этом этапе составляет 159 млн рублей», — обещают в агентстве.

Конкурс для молодежи станет частью открытой платформы «Россия — страна возможностей», которая запущена в октябре этого года. На базе этой платформы осуществляются отбор, экспертиза и поддержка проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов.

Нина Калинина
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