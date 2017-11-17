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17 ноября 2017
16 ноября 2017
Главные новости Москвы
09:02  17 ноября 2017 0

Федеральный российский телеканал полностью отказался от зарубежного контента

Гендиректор телеканала ТНТ Артур ДжанибекянФото: Wikimedia Commons

Телеканал ТНТ с 20 ноября отказывается от показа зарубежных программ и фильмов. Об этом сообщил руководитель субхолдинга «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» и генеральный директор ТНТ Артур Джанибекян.

Он указал, что одной из причин такого решения является независимость от внешнеэкономических факторов, влияющих на закупки зарубежного контента. «ТНТ — единственный телеканал, который может позволить себе ставить в эфир эксклюзивные премьеры исключительно собственного производства каждый день недели», — цитирует заявление Джанибекяна ТАСС. Он назвал это событие уникальным для российского телевидения.

Среди причин перехода гендиректор телеканала назвал независимость от курса валют и других внешнеэкономических факторов, которые влияют на экономику закупок зарубежного контента, добавляет «Экономика сегодня». «Пока наши конкуренты показывают американские фильмы, мы создаем самый востребованный и качественный контент», — отметил Джанибекян.

Он также подчеркнул, что не боится потерять аудиторию, так как собственный контент работает гораздо лучше покупного, и спрос зрителей на него гораздо выше, чем на зарубежный. «Мы не боимся за аудиторию, мы за нее рады. Мы делаем ее вечер еще интереснее», — сказал руководитель субхолдинга.

Ранее исследовательская компания TNS опубликовала данные, по которым ТНТ за неделю просматривает 18,4 млн человек. Дневной охват телеканала составил 9,8 млн человек. Отмечается, что исследование проводилось во всех городах России с населением свыше 100 тысяч человек, в нем принимали участие лица в возрасте от 12 до 44 лет.

Ксения Томашова
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