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19 ноября 2017
20:55  19 ноября 2017 0

Разгромленный на «Кинопоиске» фильм «Крым» получил от Мединского премию за сохранение истории

Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , мединский владимир
Мединский лично присутствовал на награжденииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Фильм «Крым» режиссера Алексея Пиманова был отмечен премией за заслуги «в изучении, сохранении и популяризации истории» от Российского военно-исторического общества. Его нынешний руководитель министр культуры Владимир Мединский.

Как сообщает «Фонтанка», на церемонии вручения научный директор РВИО Михаил Мягков заметил, что «фильм сделан с любовью к России и ко всему русскому миру».

Кинокартина вышла в прокат в сентябре 2017 года. Сюжет строится вокруг любви русского солдата и украинской девушки во время событий в Крыму в 2014 году. Лента была разгромлена пользователями крупнейшего в России портала о кино «Кинопоиске». Ее средний рейтинг составил лишь 3 балла из 10. Режиссер картины заявил, что против го работы полгода велась информационная атака.

Данил Бардин
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