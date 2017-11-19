Разгромленный на «Кинопоиске» фильм «Крым» получил от Мединского премию за сохранение истории

Фильм «Крым» режиссера Алексея Пиманова был отмечен премией за заслуги «в изучении, сохранении и популяризации истории» от Российского военно-исторического общества. Его нынешний руководитель министр культуры Владимир Мединский.
Как сообщает «Фонтанка», на церемонии вручения научный директор РВИО Михаил Мягков заметил, что «фильм сделан с любовью к России и ко всему русскому миру».
Кинокартина вышла в прокат в сентябре 2017 года. Сюжет строится вокруг любви русского солдата и украинской девушки во время событий в Крыму в 2014 году. Лента была разгромлена пользователями крупнейшего в России портала о кино «Кинопоиске». Ее средний рейтинг составил лишь 3 балла из 10. Режиссер картины заявил, что против го работы полгода велась информационная атака.