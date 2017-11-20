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20 ноября 2017
21:07  20 ноября 2017 0

Реальные доходы россиян резко падают

Земля, красивый домик, социальное пособие,бедность, ребенок в автомобиле, проститутки, шлюхи , мелочь, монеты, бедность, нищета, пустой кошелек
Динамика реальных доходов населения не положительнаяФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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Реальные денежные доходы населения России ускорили снижение в октябре 2017 года. Об этом сообщает Росстат.

«Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в октябре 2017 года снизились на 1,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в январе — октябре 2017 года — также на 1,3%», — цитирует «Газета.ru» материалы Федеральной службы государственной статистики.

А вот в номинальном выражении доходы россиян в октябре текущего года выросли на 2% и составили 31,59 тысячи рублей.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что в 2018 году заработная плата россиян в реальном выражении может повыситься на 4,1%.

Сергей Снегирев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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