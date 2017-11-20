Реальные доходы россиян резко падают

Динамика реальных доходов населения не положительная
Реальные денежные доходы населения России ускорили снижение в октябре 2017 года. Об этом сообщает Росстат.
«Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в октябре 2017 года снизились на 1,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в январе — октябре 2017 года — также на 1,3%», — цитирует «Газета.ru» материалы Федеральной службы государственной статистики.
А вот в номинальном выражении доходы россиян в октябре текущего года выросли на 2% и составили 31,59 тысячи рублей.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что в 2018 году заработная плата россиян в реальном выражении может повыситься на 4,1%.