Президент России Владимир Путин прокомментировал итоги военных учений в стране, прошедших в 2017 году. По мнению российского лидера, которое он озвучил на совещании в Сочи, в ходе анализа учений специалисты выявили недостатки, которые нужно устранить.
Однако внимание президент акцентировал на успешном решении важных задач, в том числе, проверке мобилизационной готовности и возможности обеспечения потребностей войск на учениях, пишет «АиФ».
Также Путин отметил, что необходимо проанализировать возможности оборонных предприятий для наращивания объемов производства оборонной продукции, сообщает портал «Экономика сегодня».
Президент попросил участников совещания рассказать обо всех проблемах и моментах, требующих доработки по итогам проведенных в 2017 году военных учений.