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25 ноября 2017
22:08  25 ноября 2017 0

Беременная Кейт Миддлтон возмутила общественность прозрачным платьем. ВИДЕО

Кейт Миддлтон блистала на благотворительном вечере, что понравилось не всемФото: Instagram cosmopolitan_russia

Принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли участие в благотворительном вечере в театре «Палладиум» в Лондоне. Наряд беременной герцогини Кембриджской возмутил некоторых гостей.

Кейт Миддлтон появилась на вечере в голубом расшитом кристаллами полупрозрачном платье в пол, пишут «Дни.ру». Мнение общественности по поводу внешнего вида жены принца разделилось: кто-то решил, что такой наряд отлично подходит для выхода в свет, другие назвали ее платье вызывающим, сославшись на тему мероприятия и беременность герцогини.

Отметим, что благотворительный вечер проводился с целью сбора средств для фонда помощи актерам, которые попали в затруднительное положение.

Ольга Дудорова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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