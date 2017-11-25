Беременная Кейт Миддлтон возмутила общественность прозрачным платьем. ВИДЕО

Кейт Миддлтон блистала на благотворительном вечере, что понравилось не всем
Принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли участие в благотворительном вечере в театре «Палладиум» в Лондоне. Наряд беременной герцогини Кембриджской возмутил некоторых гостей.
Кейт Миддлтон появилась на вечере в голубом расшитом кристаллами полупрозрачном платье в пол, пишут «Дни.ру». Мнение общественности по поводу внешнего вида жены принца разделилось: кто-то решил, что такой наряд отлично подходит для выхода в свет, другие назвали ее платье вызывающим, сославшись на тему мероприятия и беременность герцогини.
Отметим, что благотворительный вечер проводился с целью сбора средств для фонда помощи актерам, которые попали в затруднительное положение.