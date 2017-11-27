В Кремле прокомментировали желание президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова уйти в отставку. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отметил, что руководитель Чечни останется на своем посту.
Песков напомнил, как Кадыров неоднократно говорил, что является «последовательным и решительным членом круга единомышленников» Путина и работает так, как скажет президент России, передает «Национальная служба новостей». «Вот из этого мы исходим. Рамзан продолжает оставаться действующим главой республики», — цитирует пресс-секретаря президента «Федеральное агентство новостей».
Кадыров заявил о том, что мечтает уйти в отставку, 26 ноября в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1». Политологи сделали предположение, что за этим заявлением стоит ожидание того, что федеральный центр и сторонники Кадырова в Чечне лишний раз продемонстрируют ему лояльность и доверие.