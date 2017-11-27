09:05 27 ноября 2017 0

Глава Чечни ждет ответной реакции Кремля. считают политологи. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщив о готовности оставить пост, на самом деле не намерен этого делать. За этим заявлением, вероятнее всего, стоит ожидание того, что федеральный центр и его сторонники в республике лишний раз продемонстрируют свою лояльность и доверие.

По мнению политолога Дмитрия Журавлева, Кадыров правит благодаря личному авторитету и авторитету своей семьи. И, так как на Кавказе многое завязано на личностях, там нельзя просто «уйти». «Поскольку Рамзан Кадыров во многом правит, опираясь на возможность применения силы, то что будет после его ухода с людьми, которые были готовы оказать ему силовую поддержку? Им совсем не надо, чтобы он уходил — глава Чечни просто рассчитывает, что федеральный центр его не отпустит, несмотря на заявление», — пояснил «URA.RU» Журавлев.

Примерно такого же мнения придерживается глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. По его словам, сейчас весьма трудно определить причины, по которым Рамзану Ахматовичу нужны публичные заявления о лояльности к нему, но в отставку он уйдет вряд ли: «Кадыров заинтересован, чтобы федеральный центр заявил о доверии ему и опоре на него, а сторонники и часть населения — публично подтвердили лояльность. На самом деле, думаю, уходить он никуда не собирается».

В воскресенье, 26 ноября, в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» Рамзан Кадыров заявил, что мечтает оставить пост главы Чечни, отметив при этом, что уже выбрал несколько подходящих кандидатур на замену себе.