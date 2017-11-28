10:52 28 ноября 2017 0

Новая батарея будет заряжать смартфон в пять раз быстрее Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Корейская компания Samsung начнет использовать специальный элемент, который зарядит телефон меньше чем за четверть часа.

Ученые Института переводных технологий Самсунг (Samsung Advanced Institute of Technology) синтезировали новый элемент и получили «графеновые шарики». Компания использует их вместо традиционных литий-ионных элементов питания.

Вещество «графен» было открыто российскими учеными. Оно состоит из очень тонких слоев углерода, такие элементы обладают высочайшей электропроводностью, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Благодаря новинке смартфоны будут заряжаться в пять раз быстрее.