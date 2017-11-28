Новая батарея будет заряжать смартфон в пять раз быстрее
Корейская компания Samsung начнет использовать специальный элемент, который зарядит телефон меньше чем за четверть часа.
Ученые Института переводных технологий Самсунг (Samsung Advanced Institute of Technology) синтезировали новый элемент и получили «графеновые шарики». Компания использует их вместо традиционных литий-ионных элементов питания.
Вещество «графен» было открыто российскими учеными. Оно состоит из очень тонких слоев углерода, такие элементы обладают высочайшей электропроводностью, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Благодаря новинке смартфоны будут заряжаться в пять раз быстрее.