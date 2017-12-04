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04 декабря 2017
Главные новости Москвы
13:43  04 декабря 2017 0

Выборы президента заинтересовали больше половины россиян

Выборы перенесенные на 4 декабря. Пермь, кабинки для голосования, выборы
Выборы президента, предварительно, пройдут в марте 2018 годаФото: Алексей Глазырин © URA.RU

На выборы президента России собираются прийти более половины жителей страны. Как выяснили специалисты «Левада-Центра», 24% респондентов будут голосовать «совершенно точно», еще 34% «скорее всего».

Полностью отказались от голосования только 10%, и еще 10% сомневаются, что будут голосовать. 20% не знают, пойдут на выборы или нет, сообщает «Интерфакс».

В ходе опроса 67% граждан, готовых принять участие в голосовании, ответили, что проголосовали бы за действующего президента России Владимира Путина, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье. лидера ЛДПР Владимира Жириновского и лидера КПРФ Геннадия Зюганова поддерживают по 4% респондентов, готовых идти на выборы. Всего в опросе приняли участие 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Ранее исследовательский холдинг «Ромир» (эксклюзивный представитель Gallup International в России и СНГ) выяснил, что у блогера Алексея Навального не было бы шансов на победу в президентских выборах, если бы их проводили в ближайшее воскресенье. В ходе соцопроса аналитики подсчитали, что за Навального готовы проголосовать только 3% респондентов. Действующий глава государства РФ Путин пока не объявлял о своем решении участвовать в президентских выборах 2018 года, напоминает «Национальная служба новостей».

Напомним, о желании участвовать в выборах ранее заявила телеведущая Ксения Собчак. Российский музыкант Юрий Лоза указал, что у Собчак нет толковой президентской программы, пишет портал «Подмосковье сегодня».

Виктор Дорофеев
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