Выборы президента заинтересовали больше половины россиян

На выборы президента России собираются прийти более половины жителей страны. Как выяснили специалисты «Левада-Центра», 24% респондентов будут голосовать «совершенно точно», еще 34% «скорее всего».
Полностью отказались от голосования только 10%, и еще 10% сомневаются, что будут голосовать. 20% не знают, пойдут на выборы или нет, сообщает «Интерфакс».
В ходе опроса 67% граждан, готовых принять участие в голосовании, ответили, что проголосовали бы за действующего президента России Владимира Путина, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье. лидера ЛДПР Владимира Жириновского и лидера КПРФ Геннадия Зюганова поддерживают по 4% респондентов, готовых идти на выборы. Всего в опросе приняли участие 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.
Ранее исследовательский холдинг «Ромир» (эксклюзивный представитель Gallup International в России и СНГ) выяснил, что у блогера Алексея Навального не было бы шансов на победу в президентских выборах, если бы их проводили в ближайшее воскресенье. В ходе соцопроса аналитики подсчитали, что за Навального готовы проголосовать только 3% респондентов. Действующий глава государства РФ Путин пока не объявлял о своем решении участвовать в президентских выборах 2018 года, напоминает «Национальная служба новостей».
Напомним, о желании участвовать в выборах ранее заявила телеведущая Ксения Собчак. Российский музыкант Юрий Лоза указал, что у Собчак нет толковой президентской программы, пишет портал «Подмосковье сегодня».