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04 декабря 2017
Главные новости Москвы
13:02  04 декабря 2017 2

Социологи предсказали Навальному провал на выборах. Россияне не готовы голосовать за человека с судимостью

Митинг Алексея Навального. Челябинск, навальный алексей
Возможно, избирателей от Навального отталкивает его судимостьФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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У блогера Алексея Навального не было бы шансов на победу в президентских выборах, если бы их проводили в ближайшее воскресенье, выяснил исследовательский холдинг «Ромир», эксклюзивный представитель Gallup International в России и СНГ. В ходе соцопроса аналитики выяснили, что за Навального готовы проголосовать только 3% опрошенных.

Участникам опроса задавали вопрос: «Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, то за какого из кандидатов вы бы проголосовали?» В результате Навальному отдали предпочтение только 3% опрошенных. Это меньше чем у лидера ЛДПР Владимира Жириновского (8%) и коммуниста Геннадия Зюганова (7%), пишет РБК.

При этом Навальный оказался в лидерах антирейтинга. 33% опрошенных заявили, что никогда бы не проголосовали за блогера на выборах. Хуже обстоят дела только у Ксении Собчак. Против нее оказались настроены 64% граждан.

Авторы исследования также выяснили, в каких случаях они ни при каких обстоятельствах не проголосуют за кандидата. На первом месте оказалось наличие психического заболевания у участника выборов (74%), на втором — наличие судимости (60%), на третьем — употребление наркотических веществ (56%).

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«Если говорить о Навальном, то цифры показывают, что попытки сильно заранее начать кампанию и ставка на скандальную медийность не привели к серьезному для него политическому результату», — объяснил неудачу блогера глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Относительно фиаско, которое потерпел Навальный, уже шутят в соцсетях. Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов написал на своей странице в Twitter: «Навальный всего 3%, на уровне статпогрешности. Не помогли хайп и митинги».

Алексей Навальный имеет пятилетний условный срок по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании «Кировлес». Решение в феврале 2017-го вынес Ленинский районный суд Кирова, в мае 2017-го Кировский областной суд подтвердил приговор.

Как писало «URA.RU», опрос проводился среди 2400 россиян, которые намерены пойти на выборы, но не планируют голосовать за Владимира Путина и не собираются портить бюллетень. Всего за оппонентов действующего главы государства отдали бы голоса 25% россиян. При этом 8% респондентов заявили, что не определились со своими предпочтениями.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Действующий лидер страны Владимир Путин пока еще не объявлял о планах участвовать в них.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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