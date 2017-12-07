Известно, что покупателем стал японец. Его имя не сообщается
Воспоминания императора Японии Хирохито (1901-1989) ушли с молотка за 275 тысяч долларов на нью-йоркском аукционе Bonhams.
Книга состоит из двух томов. Они содержат воспоминания императора, связанные с историческими событиями, в основном о Второй мировой войне, в том числе описана капитуляция Японии.
После смерти Хирохито мемуары хранила его жена Хиденари Терасаки, а после они перешли к дочери.
Покупателем стал японец, имя которого не сообщается, пишет Life.ru.
Bonhams — международный аукционный дом, созданный в 1793 году. Это крупнейший аукцион, признанный во всем мире. На продажу выставляются предметы изобразительного искусства, антиквариат, автомобили и ювелирные украшения.