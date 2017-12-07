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07 декабря 2017
12:22  07 декабря 2017 0

Мемуары японского императора ушли с молотка за 300 тысяч долларов

Новиков Илья, аукцион, молоток, суд
Известно, что покупателем стал японец. Его имя не сообщаетсяФото: depositphotos.com © URA.RU

Воспоминания императора Японии Хирохито (1901-1989) ушли с молотка за 275 тысяч долларов на нью-йоркском аукционе Bonhams.

Книга состоит из двух томов. Они содержат воспоминания императора, связанные с историческими событиями, в основном о Второй мировой войне, в том числе описана капитуляция Японии.

ФОТО: Wikimedia Commons

После смерти Хирохито мемуары хранила его жена Хиденари Терасаки, а после они перешли к дочери.

Покупателем стал японец, имя которого не сообщается, пишет Life.ru.

Bonhams — международный аукционный дом, созданный в 1793 году. Это крупнейший аукцион, признанный во всем мире. На продажу выставляются предметы изобразительного искусства, антиквариат, автомобили и ювелирные украшения.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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