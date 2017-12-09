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09 декабря 2017
19:31  09 декабря 2017 0

Рассказ Бунина «Легкое дыхание» воссоздали в Sims2. СКРИН

Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, информационная безопасность, компьютерный вирус, хакерская атака, ddos атака, компьютерные сети, it-технологиии
Фанатка компьютерной игры захотела проиллюстрировать классическое произведение «от нечего делать»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Поклонница легендарной игровой серии Sims проиллюстрировала произведение русского классика, нобелевского лаурета по литературе, Ивана Бунина сценами из компьютерной игры. Она сообщила, что использовала для этого рассказ «Легкое дыхание», хотя он и не принадлежит к числу ее любимых.

«Я взяла его кратенькое произведение (хотя оно мне и не нравится, не люблю такое) и отсняла его в симс2, попытавшись достичь наилучшего качества скринов, постаралась и в фотошопе немного. В общем, по-моему, получилось довольно красиво (это мои самые лучшие скрины). Судить только Вам», — описала свою работу автор под ником Эльго.

По сюжету, гимназистка Ольга Мещерская была застрелена казачьим офицером из-за неразделённой любви. Ключевые сцены произведения и нашли отражение в работе фанатки «Симс».

Необычную компиляцию высокой литературы и игрового пространства смогли оценить посетители специализированного форума, идея пришлась им по вкусу. «Эльго! Супер, супер, супер! Я аж зачиталась! Мне очень понравилось. Особенно хорошо сделала и подобрала иллюстрации. Ведь это очень важно, — пишет администратор форума под ником MIDnight. — У тебя талант! Я жду твоих новых творений!»

«По моему, я такое в школе читал. Тока там было без картинок, поэтому читать было нудно. А тут прочитал на одном дыхании, мне понравилось, картинки вообще суперские», — отметил молодой человек с никнеймом Tom.

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Ольга Мещерская Фото: скриншот форум игры Sims2

Семен Гринберг
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