Мединский поссорился с Кобзоном в Госдуме. АУДИО

22:04 12 декабря 2017 0

Глава Минкульта отказался принимать претензии со стороны прославленного певца Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр культуры РФ Владимир Мединский на заседании профильного комитета Госдумы вступил в перепалку с певцом Иосифом Кобзом, объявившем о своем выходе из экспертного совета Минкульта.

Певец посетовал на недостаточное внимание и оскорбительное отношение к себе главы Минкульта. По мнению артиста, ведомство безобразно расходует средства, выделяемые на реставрацию культурных памятников, на создание фильмов и спектаклей в России. Кроме того, певец предложил наделить регионы правом выбирать народных артистов.

В ответ Мединской отметил, что предложение Кобзона о передаче регионам права на присуждение звания народного артиста является абсурдным. Министр культуры напомнил, что подобных званий в течение года присуждается всего пять.

«Вы знаете, с какой любовью, с каким трепетом я относился к каждой вашей просьбе. Я с рождения слушал ваши песни, надеюсь, на них и умру, но не готов ни одного вашего упрека принять. Они необъективны, нечестны и оскорбительны», — цитирует Мединского РЕН-ТВ.

Ранее Кобзон раскритиковал работу экспертного совета и заявил о своем выходе из его состава: «Мы — члены экспертного совета — понятия не имеем, кто эти артисты из Якутии, из Забайкалья, из других мест, и безжалостно их вычеркиваем, а они очень важны для культуры в своем регионе».