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05 декабря 2017
Главные новости Москвы
21:04  05 декабря 2017 0

Кобзон со скандалом покинул два органа при Минкультуры

Иосиф Кобзон. Концерт на Донбассе
Кобзон возмутился работой Министерства культурыФото: Андрей Гусельников © URA.RU

Музыкально-общественный деятель, знаменитый эстрадный певец Иосиф Кобзон заявил, что покидает экспертный совет и коллегию Министерства культуры. Артист отправил соответствующие письма главе ведомства Владимиру Мединскому.

В регламенте Минкультуры говорится о том, что экспертный совет отвечает за присвоение званий, стипендий и других поощрений артистам, в частности, как отмечает Кобзон, в регионах России. «Мы — члены экспертного совета — понятия не имеем, кто эти артисты из Якутии, из Забайкалья, из других мест, и безжалостно их вычеркиваем, а они очень важны для культуры в своем регионе», — цитирует народного артиста СССР РБК. Кобзон при этом назвал решения совета «субъективными», а коллегии — «конъюнктурными».

В письме Мединскому эстрадный певец отметил, что в ведомстве «нет ни одного представителя, который бы имел профессиональное отношение к культуре». В связи с этим там не могут знать, что происходит в различных культурных областях, хотя ведомство должно являться «экспертным органом» и «содействовать поиску эффективных решений». В пресс-службе Минкультуры отмечают, что пока не получили официального письма от Кобзона.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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