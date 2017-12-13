08:01 13 декабря 2017 0

Бизнесмен решил рассказать правду спустя месяц Фото: Чермен Дзотов, Instagram

Бизнесмен и пиарщик Чермен Дзотов, прославившийся секс-фото с балериной Анастасией Волочковой, записал видео с откровенным признанием. Он рассказал о зачинщике истории и извинился перед танцовщицей.

По словам Дзотова, некоторое время назад к нему обратился «секс-коуч» Алекс Лесли (Александр Кириллов). Он сказал, что разместил у себя в соцсетях некие фотографии, на которые тогда никто не обратил внимания. Лесли изъявил желание пропиариться на них, а также «раскрутить» Волочкову, с которой, как он утверждал, есть договоренность. Он предложил поучаствовать в этом деле и бизнесмену.

«Потом мы поняли, что никакой договоренности с Анастасией у него не было, и, по сути, он нас обманул. Конечно, нам надо было с ней оговорить это, но на связь она не выходила, к сожалению. И получилась вот такая фарсовая ситуация, дурацкая, в которой пострадала и Анастасия, и я, и мои родственники», — признался Дзотов на кадрах.

Затем он попросил прощения у балерины за всю ситуацию и сообщил, что ведет переговоры с Лесли, чтобы тот тоже принес извинения Волочковой. «Нельзя так поступать с людьми», — добавил Дзотов. Отметив, что сам он выполнял свою работу как пиарщик.

Видео опубликовал «Пятый канал» со ссылкой tgchannels.com.

Бизнесмен также отметил, что решил опубликовать это видеопризнание перед Новым годом, чтобы все проблемы и дискуссии оставить в прошлом. Также его родственники попросили поставить точку в этой истории.

Ранее аналитики «Яндекса» составили список самых популярных российских женщин. Как сообщала «Национальная служба новостей», в него попала и Анастасия Волочкова.