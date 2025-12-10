Трамп объявил о «потрясающих сделках» с Китаем

Дональд Трамп заявил, что заключил с США потрясающие сделки Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в ближайшее время подписать торговое соглашение с Китаем. При этом он уже заявил, что с КНР заключены «потрясающие сделки». Об этом он сказал, комментируя экономическую обстановку в штате Пенсильвания.

«Мы заключили с Китаем потрясающе сделки», — сказал Дональд Трамп, добавив, что КНР закупает в США товары на «триллионы долларов». Его слова передает телеканал Fox News.