Трамп объявил о «потрясающих сделках» с Китаем
Дональд Трамп заявил, что заключил с США потрясающие сделки
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в ближайшее время подписать торговое соглашение с Китаем. При этом он уже заявил, что с КНР заключены «потрясающие сделки». Об этом он сказал, комментируя экономическую обстановку в штате Пенсильвания.
«Мы заключили с Китаем потрясающе сделки», — сказал Дональд Трамп, добавив, что КНР закупает в США товары на «триллионы долларов». Его слова передает телеканал Fox News.
При этом ранее в своей обновленной стратегии национальной безопасности, которую США представили в декабре, отмечается, что Китай по-прежнему остается для Штатов «вызовом». В свою очередь в Европе накануне также заявляли, что у них имеются рычаги давления на Пекин.
